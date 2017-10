Continuar a ler

"Como já disse, ele tocou-me e o meu tornozelo torceu. Dói-me um bocadinho. para mim aquilo é falta para penálti." "Ele tocou-me de forma muito clara. Eu senti. Não vi a repetição do lance mas penso que é penálti", começou por dizer Bernardo Silva, acrescentando ainda sem responder diretamente às acusações de Sean Dyche:

Treinador do Burnley não deu 'nota artística' à queda de Bernardo Silva

O treinador do Burnley, Sean Dyche, criticou Bernardo Silva de forma muito dura por causa do que entende ter sido uma simulação do médio português do Manchester City ao disputar um lance dentro da área com o guarda-redes Nick Pope.O árbitro Roger East assinalou penálti e os citizens colocaram-se em vantagem no marcador - Sergio Agüero converteu.