O Barcelona contratou Ronaldo no verão de 1996 ao PSV Eindhoven para o deixar sair passado um ano (Inter Milão), numa transferência surpreendente tendo em conta o potencial que o então jovem internacional brasileiro já tinha demonstrado. A explicação para o sucedido foi dada pelo próprio no programa da Resenha ESPN, no final de 2016, mas está a dar que falar agora em Espanha por causa das palavras usadas para descrever a forma de negociar dos dirigentes blaugrana, a qual se manterá inalterada, como é exemplo o caso Neymar."Teria sido maravilhoso [continuar no Barcelona], mas não foi possível - e não foi por culpa minha. Tinha chegado a um acordo para renovar o contrato a um mês do final daquela temporada, mas na semana seguinte o advogado e o presidente do clube arrependeram-se. Acharam que era um absurdo e que aceitariam negociar com o clube que pagasse a cláusula de rescisão, que naquela altura é de 29 milhões de dólares", adiantou Ronaldo no programa da ESPN Brasil."Na altura, o presidente era [Jose Luís] Núñez e o diretor de futebol [Joan] Gaspart. Mas é engraçado, porque até hoje no Barcelona demonstram essa habilidade meio obscura de fazer as coisas. Sempre de uma maneira diferente. Enfim... o caso Neymar está ainda sem resposta, parece que há muitas coisas erradas e que alguém terá de pagar caro por isso", reforçou o antigo avançado.

Autor: António Espanhol