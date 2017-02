Continuar a ler

À partida esta última informação nada acrescenta, por isso é preciso acrescentar que o dito restaurante ,localizado no centro de Manchester, tem como investidores Juan Mata, futebolista do United, e o seu pai, Juan Manuel Mata Rodríguez.



Além de Mourinho e Formosinho, no jantar estiveram ainda Rui Faria e Silvino Louro À partida esta última informação nada acrescenta, por isso é preciso acrescentar que o dito restaurante ,localizado no centro de Manchester, tem como investidores Juan Mata, futebolista do United, e o seu pai, Juan Manuel Mata Rodríguez.Além de Mourinho e Formosinho, no jantar estiveram ainda Rui Faria e Silvino Louro

O Manchester United já se encontra em Londres onde no domingo disputa a final da da Taça da Liga frente ao Southampton no domigo, no Estádio de Wembley, e na noite de sexta-feira a maioria dos elementos da equipa técnica chefiada por José Mourinho estiveram juntos num jantar, com dois 'factos' a serem destacados pelo 'Daily Star'.O jornal inglês aponta primeiro para Mourinho, por este se ter deslocado em calças de fato de treino do United, com as suas iniciais gravadas - o observador Ricardo Formosinho também se vestiu assim... -, e depois avança com o restaurante escolhido, o Tapeo & Wine, gerido por Nacho Pérez e Natalia Esquerdo.

Autor: António Espanhol