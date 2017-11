Continuar a ler

"Mas mesmo antes de chegar ao United eu já gostava muito do Mourinho … da mesmo forma como gostava de Björn Borg quando era miúdo e andei à bulha com o meu irmão porque o [John McEnroe ganhou uma final – mas eu também gosto do McEnroe e se fosse agora talvez mudasse de ideias", prosseguiu Cantona referindo-se a dois dos maiores tenistas da história, explicando: "Nunca falei de futebol com ele, mas gosto da forma como jogam as equipas dele. Só que prefiro quando o estilo é mais virado para o ataque - e também porque se trata do United.



O estilo de jogo do Manchester United tem vindo a ser motivo de debate em Inglaterra sobretudo desde o verão de 2016, quando José Mourinho se tornou no terceiro treinador desde a saída do histórico Alex Ferguson (2013). Éric Cantona, antiga glória dos red devils, voltou a falar do assunto, destacando que, embora aprecie a criatividade e futebol de ataque que foi sempre a imagem de marca do clube, o português ganhará ainda mais títulos."O estilo do United foi sempre no sentido de desfrutar do jogo – mesmo na altura do [treinador] Matt Busby era assim. É a filosofia do clube. É um estilo de jogo criativo, de muitos passes e movimentações. E também se reflete me ganhar coisas, que é o que importa. E Mourinho ganhou muitas coisas, já o fez no United e irá continuar a fazer – ganhará ainda mais coisas. Eu prefiro que o estilo de jogo seja mais virado para o ataque, mais criativo – foi por isso que adorei jogar no United", salientou o antigo avançado francês que representou os ingleses entre 1992 e 1997, em entrevista ao 'Full Time Devils', uma das muitas pataformas de adeptos do clube.