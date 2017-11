O jogo entre Chelsea e Manchester United foi uma batalha tática entre Antonio Conte e José Mourinho desde o primeiro ao último minuto, na qual Eden Hazard foi peça-chave ainda que não tenha marcado ou assistido para golo.



O extremo revelou-se um 'quebra-cabeças' para o meio-campo e defesa dos red devils, que se desmultiplicaram nas ações de marcação. Um jogo duro que Hazard fez questão de lembrar com humor no dia seguinte ao do triunfo (1-0) na partida da 11.ª jornada da Premier League.



"A marcação de hoje no meu outro trabalho foi um pouco mais fácil do que frente ao Man U!", escreveu o internacional belga na sua página no Instagram, acompanhando a frase com uma foto grande em que surge a passear dois cães, e outras três do jogo, nas quais disputa lances com Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly e Antonio Valencia.

Today’s marking in my other day job was a little easier than against Man U! #cfc Uma publicação partilhada por Eden Hazard (@hazardeden_10) a Nov 6, 2017 às 2:07 PST