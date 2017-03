Continuar a ler

"Os meus companheiros estão a criar muitas oportunidades, sobretudo o Christian Eriksen e o Dele Alli, por isso tenho de lhes agradecer", salientou o avançado do Tottenham, que foi esta sexta-feira distinguido com o prémio de Melhor Jogador do Mês de fevereiro pela Premier League.



O ano de 2017 está a correr muito bem a Harry Kane, que soma 11 golos em nove jogos na Premier League desde 1 de janeiro, mostrando-se ainda mais eficaz diante da baliza adversária do que já era habitual. O avançado do Tottenham até parece um novo homem e a televisão do clube londrino foi tentar perceber se existia algo por detrás da mudança. E há..."Mudei a minha dieta desde janeiro. Tenho um novo cozinheiro com quem tenho vindo a trabalhar de forma a ajudar-me a ficar um pouco mais magro e mais rápido - e isso parece que está a funcionar", explicou Kane, líder dos melhor marcadores da Premier League, destacando também a influência da equipa.

Autor: António Espanhol