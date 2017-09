Embora tenha conseguido o triunfo (2-0), o Man. City teve que sofrer para superar o Shakhtar Donetsk na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Paulo Fonseca provou que não foi a Inglaterra em passeio e, com uma consistência defensiva que já é imagem de marca e uma fantasia brasileira que tem abrilhantado todo o jogo do campeão ucraniano, vendeu cara a derrota. No final, Pep Guardiola mostrou-se rendido e deixou rasgados elogios ao adversário."É das melhores equipas que já defrontei. Tem uma dinâmica fantástica. Tem grandes jogadores, bem organizados e que defendem muito bem. Colocam muitos jogadores à frente da linha da bola, combinam muito bem entre o Marlos, o Taison, o Bernard e especialmente o Fred, que com um toque consegue servir qualquer um deles. Têm muita habilidade e são bastante rápidos. Além disso, são muito organizados defensivamente", frisou o técnico dos citizens, acrescentando: "Enfim, são uma equipa brilhante. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque se nós não jogámos com a intensidade habitual é porque esta equipa não nos deixou."O Shakhtar Donetsk ocupa agora o segundo lugar do grupo F, com três pontos, atrás do Man. City que é líder, com 6. Na próxima ronda, o conjunto orientado por Paulo Fonseca visita os holandeses do Feyenoord, enquanto os citizens recebem o Nápoles.

Autor: Fábio Aguiar