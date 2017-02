Continuar a ler

"Das equipas da frente [da classificação na Premier League], apenas uma será campeã. As restantes não ganharão um troféu, enquanto nós já temos um e podemos conseguir o segundo dentro de pouco tempo [final da Taça da Liga é no dia 26] e depois ainda temos a Liga Europa e Taça de Inglaterra."



"Assim, se não formos campeões, no mínimo temos de tentar vencer dois ou três títulos. Sabemos onde estamos e que ficámos nesta posição muitos meses. Sabemos o que é preciso fazer: temos de continuar a vencendo para subir na classificação e ao mesmo tempo torcer para que os outros vão perdendo pontos", encerrou Ibrahimovic.