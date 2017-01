Continuar a ler

"Juntei-me ao Chelsea como um miúdo de 19 anos vindo da Liga norueguesa, estreando-me na Supertaça. Digo adeus como campeão de Inglaterra, campeão da Europa e orgulhoso capitão da minha seleção nacional", recordou. Obi Mikel, que deverá receber mais de oito milhões de euros por temporada, disse estar entusiasmado por se juntar ao Tianjin Teda, "num momento em que a Superliga chinesa está a levantar voo"."Juntei-me ao Chelsea como um miúdo de 19 anos vindo da Liga norueguesa, estreando-me na Supertaça. Digo adeus como campeão de Inglaterra, campeão da Europa e orgulhoso capitão da minha seleção nacional", recordou.

O futebolista nigeriano John Obi Mikel anunciou esta sexta-feira que vai deixar os ingleses do Chelsea e vai assinar pelo Tianjin Teda, clube da Liga chinesa que é treinado pelo português Jaime Pacheco."Após 10 anos, 374 encontros e 11 troféus, é tempo para dizer adeus. Não fui tão utilizado esta temporada como gostaria e, aos 29 anos, ainda tenho muitos anos à frente no jogo. Com isso em mente, sinto que é a altura de procurar um novo desafio", escreveu o médio, na sua página oficial no Twitter.