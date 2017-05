Continuar a ler

Já em relação ao internacional galês, o Real Madrid mostra-se preocupado com as suas sucessivas lesões e estará também disponível para negociar Gareth Bale, que chegou a Madrid em 2013 num negócios de 100 milhões de euros, tendo já este ano prolongado o seu contrato até 30 de junho de 2022.



Certo é que ambos não estarão esta quarta-feira no Celta-Real Madrid , jogo em atraso da 21.ª jornada da liga espanhola, estando entregues ao departamento médico merengue.

James Rodríguez e Gareth Bale poderão estar de saída do Real Madrid rumo ao Manchester United. Os rumores que dão conta do interesse da formação orientada por José Mourinho na dupla merengue ganham cada vez mais força. E esta terça-feira, a imprensa britânica avança que o Manchester United estará disposto a oferecer 150 milhões de euros para garantir a transferência dos dois jogadores.Insatisfeito em Madrid, James Rodríguez já terá assinado um pré-acordo com o Manchester United para se mudar para Inglaterra na próxima temporada. O Real Madrid parece disposto a dispensá-lo, mas não quer perder dinheiro e pede 75 milhões de euros.

Autor: Marta Correia Azevedo