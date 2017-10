Continuar a ler

Após quatro anos parado, Heynckes, que teve uma curta passagem pelo Benfica entre 1999 e 2000, demonstrou que só abandonou a reforma, por se tratar de um clube que lhe diz muito. "Eu não voltaria para treinar qualquer clube no mundo mas o Bayern Munique está muito ligado ao meu coração. A minha equipa técnica e eu vamos fazer de tudo para trazer o sucesso de volta. Estou com muitas expetativas para este desafio", lê-se no comunicado.



Já o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge salienta "a grande confiança" existente entre o suiço e os bávaros e agradece ao treinador por ter aceitado a oportunidade, já que "é o técnico ideal para o clube, nesta altura"



Além da passagem pelo Bayern entre 2011 e 2013, Jupp Heynckes já tinha passado pelo clube entre 1987 e 1991 e foi treinador interino por dois meses, em 2009. Conquistou, nos alemães, uma Liga dos Campeões e, internamente, três Bundesligas, três Supertaças e a Taça, por uma ocasião.









Agora é oficial. Jupp Heynckes é o novo treinador do Bayern Munique. Tal como foi anunciado no site oficial do clube, o atual campeão alemão chegou a acordo com o treinador suiço, celebrando um contrato com duração até junho de 2018.Recorde-se que o técnico, de 72 anos, estava retirado desde 2013, ano em que saiu, precisamente, do Bayern Munique após ter ganho a Liga dos Campeões, bem como a Bundesliga e a Taça da Alemanha.