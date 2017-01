Continuar a ler

O Shanghai SIPG protagonizou algumas das contratações mais caras na liga chinesa. Na época passada, contratou Hulk aos russos do Zenit por 55 milhões de euros e neste defeso foi 'resgatar' Óscar do Chelsea por 61 milhões de euros.



Formado no FC Porto, Ricardo Carvalho começou a 'aventura' no estrangeiro em 2004, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões pelos portistas, sob o comando de José Moutinho.



O defesa central acompanhou o técnico português para o Chelsea, clube que representou até 2010, ano em que deixou os londrinos para assinar pelo Real Madrid, acompanhando novamente Mourinho.



Em 2013, deixou os madrilenos para assinar pelo Monaco, clube treinado por Leonardo Jardim.



O defesa internacional português Ricardo Carvalho, de 38 anos, assinou contrato por um ano com o Shanghai SIPG, treinado por André Villas-Boas, avançou esta segunda-feira o clube chinês, confirmando assim aSem clube desde agosto, depois de se desvincular dos franceses do Monaco,o(cinco), juntando-se aos brasileiros Hulk, antigo jogador do FC Porto, Óscar e Elkeson e ao uzbeque Akhmedov.

Autor: Lusa