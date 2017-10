"Continuamos a não nos falar. Normalmente os futebolistas fazem as pazes no final dos jogos, mas isto foi diferente. Talvez tudo acabe por se resolver, mas nunca voltará a ser o que era antes. Na verdade não quero voltar a falar disto. Não me parece que tenha feito nada de errado, mas se fiz foi por ter mostrado o enorme respeito que tinha por ele", revelou agora Özyakup, capitão de equipa do Besiktas. O veterano holandês acabou por ser suspenso por dois jogos devido à atitude que o turco não perdoa, como fez questão de dizer logo na altura: "Era um grande amigo de um certo futebolista que esteve em campo esta tarde. Mas isso mudou a partir de hoje. Por vezes é dentro de campo que se vê a verdadeira cara de um futebolista."

A amizade entre Robin van Persie e Oguzhan Özyakup, forjada no Arsenal entre 2008 e 2012 acabou a milhares de quilómetros de distância de Inglaterra, na Turquia, provavelmente 'vítima' da ferverosa rivalidade que existe entre dois clubes de Istambul, Fenerbahçe e Besiktas.As coisas 'azedaram' na temporada passada no decorrer do dérbi da Taça da Turquia (oitavos-de-final, a 5 de fevereiro) que o Fenerbahçe venceu graças a um golo de Van Persie, que celebrou deslizando de joelhos em direção ao antigo companheiro de equipa nos gunners.