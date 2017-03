Continuar a ler

Gaitano foi despedido no domingo, depois da derrota por 4-0 diante do Leganés, que deixou a equipa no 17.º lugar, com os mesmos 19 pontos de Granada, o primeira em zona de descida de divisão.



Frente ao Leganés, Ola John não foi utilizando, com o holandês a ter apenas um jogo realizado pelo Depor, a 11 de fevereiro, na derrota frente ao Athletic Bilbao (2-1).



O extremo holandês foi um dos reforços da equipa em janeiro, depois de ter sido emprestado aos ingleses Wolverhampton, na segunda divisão, equipa em que fez também apenas três jogos.



Para o jogo de hoje, Pep Mel fez regressar às opções Laureano Sanabria, Celso Borges, bem como o português Bruno Gama, de fora no último jogo.



O extremo holandês Ola John, emprestado pelo Benfica ao Deportivo Corunha no mercado de inverno, foi um dos futebolistas deixados de fora na primeira convocatória do técnico Pep Mel na equipa galega.Para o jogo desta quinta-feira da liga espanhola, em casa, no Estádio Riazor, frente ao Atlético Madrid, o novo treinador deixou também de fora o internacional colombiano Marlos Moreno, jogador que já tinha saído das opções do anterior técnico Gaizka Gaitano.

Autor: Lusa