Se não marca Messi, não marca mais ninguém. A Argentina está em crise, em risco de falhar o seu primeiro Mundial desde 1970 (o primeiro de dois no México) e... os meios de comunicação locais não poupam Sampaoli e companhia: de Benedetto a Icardi, passando por Alario e chegando a Higuaín, parece que ninguém tem a mira na baliza contrária, o que leva à seguinte questão: será que a solução poderia ter sido... Hernán Barcos?Leu bem: o jogador emprestado pelo Sporting à Liga de Quito - passou em Alvalade e sem marcar qualquer golo - é o 'triunfo' do artigo publicado pelo jornal 'Olé', que argumenta a opção com o facto de Barcos ter um pleno de triunfos nos quatro jogos que realizou pela alviceleste, sempre sobre o comando de Alejandro Sabella, em 2012. Para além disso, recorda-se o golo que o avançado, hoje com 33 anos, marcou ao serviço do clube do Equador no último fim-de-semana.

Autor: Bruno Fernandes