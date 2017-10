Continuar a ler

Vieirinha foi titular pelo PAOK, que pode ser ultrapassado pelo AEK de Atenas, que está a um ponto, ou pelo Atromitos, a dois pontos, que se defrontam segunda-feira, na capital grega.



Depois de ter ido vencer 3-2 à Grécia, o Sporting recebe o Olympiacos em Alvalade a 22 de novembro, na Liga milionária.



O Olympiacos, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu o líder PAOK por 1-0 este domingo, em casa, na 8.ª jornada do campeonato grego, subindo, provisoriamente, ao grupo dos segundos classificados, à oitava jornada.O defesa belga Bjorn Engels (51 minutos), com a coxa, em lance bastante confuso na área, apontou o único golo do heptacampeão helénico.

Autor: Lusa