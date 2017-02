Depois de se ter estreado com a camisola do Olympiacos na semana passada, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça da Grécia (1-1), Aly Cissokho acabou por ser uma das figuras no triunfo do Olympiacos, esta quinta-feira, na receção ao Aris (2-0), que deu o apuramento à equipa de Paulo Bento para os 'quartos' da prova.O antigo lateral esquerdo do FC Porto, contratado no mercado de janeiro, cumpriu o segundo jogo a titular pelos campeões helénicos e inaugurou o marcador aos 50'. Depois, Dimitrios Nikolaou confirmou a vitória do Olympiacos aos 86', numa partida em que André Martins foi substituído aos 77' e Diogo Figueiras entrou aos 80'. Já Hugo Sousa foi titular no Aris, 2.º classificado da 2.ª Divisão grega.A turma orientada por Paulo Bento, líder do principal campeonato helénico com 13 pontos de vantagem sobre o PAOK, vai defrontar o Atromitos nos quartos-de-final, com jogos agendados para 8 e 27 de fevereiro.