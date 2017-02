Continuar a ler

Eleito jogador do mês em quatro ocasiões esta época, Orlando Sá apresenta ainda a segunda melhor média de golos na Bélgica (0,65 por jogo), apenas atrás do artilheiro da liga, Lukasz Teodorczyk, do Anderlecht, e é o jogador que menos tempo precisa para acertar com as redes adversárias – marca a cada 98 minutos. "Não sou avançado de prometer golos, mas sim a mesma entrega e dedicação, pois estes só são importantes quando constituem o reflexo de bons resultados e ajudam a equipa a tingir os objetivos", frisou.No 9º lugar do campeonato, com 37 pontos, a 18 do líder Anderlecht, que, no entanto, tem mais um jogo, o Standard Liège está longe de corresponder às expectativas desta temporada, mas o goleador da equipa não atira a toalha ao chão. "Tem sido um ano de instabilidade, chegaram muitos jogadores no verão e já tivemos dois treinadores com métodos totalmente distintos. Esperamos melhorar e chegar a um lugar de acesso à Liga Europa", finalizou.