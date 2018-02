Quando Orlando Sá abriu o marcador em Brugges, na 2ª mão das ‘meias’ da Taça da Bélgica, os adeptos do Standard Liège e o técnico Ricardo Sá Pinto terão respirado de alívio. O talismã português das finais de Taça tinha aparecido e a presença no jogo decisivo da segunda competição da Bélgica estava quase garantida.Orlando Sá ajudou o quinto clube de países diferentes a chegar à final da respetiva Taça: Portugal, Polónia, Chipre, Israel e agora Bélgica. "É engraçado este registo de chegar a 5 finais de Taça em cinco países diferentes. E só no FC Porto é que não joguei a final por opção. Mas fiz as meias-finais, como no Legia, onde não joguei por lesão. E essas foram as Taças que ganhei [risos]", disse o avançado a Record.Aos 29 anos, Orlando Sá quer agora fazer... o que nunca fez: jogar e ganhar uma Taça, já que alinhou nas finais por AEL Limassol e Maccabi Telavive mas foi derrotado. "A meta, acima de tudo, é ganhar [final é com o Genk a 17 de março]. Ganhar a Taça dá entrada direta na Liga Europa, o que era importantíssimo para o Standard. Estamos ainda a 1 ponto do playoff do título, a nossa grande meta e onde podemos chegar", disse, elogiando depois o trabalho de Ricardo Sá Pinto: "O arranque não foi fácil e o míster chegou numa fase difícil. Mas é hoje melhor treinador e nós melhores jogadores. O mercado de inverno foi certeiro e a equipa está muito melhor do que no verão: há competitividade e entrega. Golos? Espero igualar os 20 que fiz na época passada. E erguer a Taça!"

Autor: Hugo Neves