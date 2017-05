Orlando Sá foi eleito o melhor jogador do Standard Liège esta temporada. O internacional português viu assim reconhecido o mérito individual numa época que colectivamente ficou aquém as expetativas.Eleito cinco vezes o melhor jogador do mês, o avançado, de 28 anos, fechou a temporada com mais um grande golo na vitória sobre o Lierse (2-0). Feitas as contas, Orlando Sá fixou o registo final de 17 golos no campeonato belga, 20 no total da época, e assumiu-se como o segundo melhor goleador português no estrangeiro, apenas atrás de… Cristiano Ronaldo. Mais: o internacional português foi ainda o jogador mais eficaz na Bélgica, apresentando a melhor média de golos – um a cada 113 minutos.Um rendimento notável e que fez desta a melhor temporada da carreira de Orlando Sá no que a golos diz respeito, superando a época 2014/15, quando assinou 14 ao serviço dos polacos do Legia Varsóvia.

Autor: Fábio Aguiar