"Messi continuará no Barcelona para ser o jogador mais bem pago do mundo competitivo", escreve o 'Marca', dando conta que o "acordo está feito". "Nós queremos, ele quer", garantem fontes ligadas ao processo.



Ao factor desportivo junta-se ainda o facto de tanto Messi como a mulher, Antonella, gostarem de viver em Barcelona e de pensarem "que a única alternativa" no caso de deixarem a capital da Catalunha é "regressarem a casa" na Argentina.



Messi ainda não renovou o contrato com o Barcelona sendo para muitos uma questão de tempo até que o acordo entre o argentino e o clube da Catalunha seja formalizado. Nesse âmbito, a 'Marca' avança este domingo com os números que estão em causa e com as razões que levarão ao desejado desfecho.O diário de Madrid garante que em cima da mesa está uma oferta de 35 milhões de euros limpos por ano, valor inferior ao que poderia ganhar na China mas suficientemente tentador para continuar no clube blaugrana.

Autor: Sandra Lucas Simões