Ainda que há quem diga que Massimiliano Allegri perdeu força como possível sucessor de Luis Enrique continuam a ser revelados dados sobre a oferta que terá sido feita ao treinador da Juventus . De acordo com "Premium Sport", o Barça propôs um contrato válido por três temporadas e oito milhões de euros limpos por cada uma.Oficialmente ainda ninguém do Barcelona estabeleceu um perfil ou deu qualquer informação sobre quem renderá Luis Enrique, que anunciou o adeus ao clube independentemente dos troféus conquistados esta temporada.Na semana passada, o Sport anunciou que Juan Carlos Unzué , adjunto de Luis Enrique, pode ser a solução, em linha com o que foi feito com Tito Vilanova, quando este rendeu Pep Guardiola.

Autor: Sandra Lucas Simões