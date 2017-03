Felicidades Pepe. — GUTI (@GUTY14HAZ) 12 de março de 2017

A vitória do Deportivo da Corunha frente ao Barcelona (2-1) foi uma grande alegria para os adeptos o Real Madrid sucendendo-se os comentários nas redes sociais, alguns vistos como uma provocação para com o clube da Catalunha. É o caso de um tweet feito por Guti, dirigido a Pepe Mel, treinador do Depor. Real Madrid é o líder da liga espanhola com 62 pontos, mais dois que o Barcelona. Luis Enrique, não procurou desculpas para a derrota da sua equipa, mesmo admitindo que “já estava à espera de muitas dificuldades”.Piqué não podia ter tido reação mais clara: “Todos teríamos assinado por baixo perder com o Depor depois de eliminarmos o PSG, como aconteceu.”Já Pepe Mel elogiou o desempenho de Bruno Gama e brincou com o protagonismo de Bergantiños: “Vou dar-lhe descanso até ao jogo em Camp Nou, na próxima época.”