No entanto, existem outros que distinguem (ainda mais) o tratamento ao jogador brasileiro em relação aos restantes colegas. Um deles passa pela presença de dois fisioterapeutas em todos os jogos do PSG única e exclusivamente autorizados a tratar apenas de Neymar.



Mas há mais: o jogador brasileiro não pode receber entradas fortes dos seus colegas nos treinos ou tem ainda permissão para, nos jogos do PSG, não colaborar nas tarefas defensivas da equipa, adianta ainda o jornal francês.



Para Neymar se tornar o jogador mais caro da história do futebol não chegam só, mas também há que receber tratamento especial. Segundo o jornal francês 'Le Parisien', o jogador brasileiro dispõe de alguns privilégios que 'prometem' irritar o balneário dos parisienses.Alguns deles são de pequena dimensão como é o caso de Neymar estar autorizado a utilizar a sua própria mala da marca que o patrocina, ao contrário dos restantes jogadores do plantel que estão obrigados a viajar com malas azuis, as cores do clube.