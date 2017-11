É certo e sabido que uma boa dieta é meio caminho andado para o sucesso desportivo e são vários os casos de transformações no plano competitivo depois de mudanças operadas naquilo que é colocado no prato. O mais recente exemplo disso é Jordi Alba, defesa que tem sido destaque no Barcelona esta temporada."Estou muito bem. Sempre corri muito durante os jogos, mas nós jogadores vivemos das sensações que temos e as que tenho agora são muito boas. A nova dieta está a beneficiar-me. Renunciei a bebidas como a Coca-Colae a Fanta, assim como ao 'fast food'", revelou o defesa, ao 'Tuttosport'.Aos 28 anos, e a jogar a sua sexta temporada em Camp Nou, Alba tem até ao momento 15 encontros disputados pelos culé.

Autor: Fábio Lima