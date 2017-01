Continuar a ler

Assim sendo, o Osasuna limita-se a igualar o Granada, com 10 pontos, sendo que os andaluzes ainda terão de jogar nesta ronda, no sábado de manhã, em Villarreal.



O Osasuna desperdiçou esta sexta feira mais uma oportunidade de escapar ao último lugar da liga espanhola de futebol, ao empatar 1-1, na 20.ª jornada, na receção ao Málaga.A formação de Pamplona, que em caso de vitória no estádio El Sadar entregava a lanterna-vermelha isolada ao Granada, adiantou-se no jogo aos 76 minutos, golo do sérvio Causic, mas cedeu depois o empate aos 79, quando Ignacio Camacho repôs a igualdade.

Autor: Lusa