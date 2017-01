Continuar a ler

Nos descontos, o conjunto orientado por Jorge Sampaoli voltou a marcar, por Pablo Sarabia, aos 90+3, tendo o Osasuna reduzido, no minuto seguinte, por Kenan.Com o triunfo em Pamplona, o Sevilha somou 42 pontos, melhorando em três a sua melhor pontuação de sempre numa primeira volta do campeonato, e assegurou o segundo posto no fim da ronda, com mais quatro pontos do que o FC Barcelona, que ainda hoje joga no terreno do Eibar.A equipa de Daniel Carriço acumula cinco vitórias consecutivas na Liga, depois dos triunfos caseiros diante de Real Madrid (2-1) e Málaga (4-1) e como visitante diante de Real Sociedad (0-4) e Celta Vigo (0-3).Confira o direto do encontro.