Julien Sablé, diretor da formação e antigo capitão do clube, vai ficar responsável pela equipa principal, até que seja anunciado o sucessor de Garcia.



O treinador espanhol de 44 anos estava a cumprir a sua primeira temporada no clube francês, depois de ter passado as duas últimas épocas no RB Salzburgo, da Áustria.

O Saint-Étienne, atual sexto classificado da Liga francesa, anunciou esta quarta-feira a saída do treinador Óscar Garcia, por pedido do técnico espanhol, tendo as duas partes chegado a acordo para a rescisão de contrato."Óscar Garcia expressou o desejo de deixar o Saint-Étienne e foi alcançado um acordo amigável que não incluí qualquer indemnização", lê-se no site oficial do emblema francês, numa nota que acrescenta ainda que a restante equipa técnica também rescindiu contrato.

Autor: Lusa