Continuar a ler

O'Shea, que teve o azar de marcar Ronaldo no particular que inaugurou o novo Estádio de Alvalade (3-1 para os leões), já tinha falado daqueles momentos, mas outro antigo companheiro de equipa, o defesa Mark Lynch, deu mais pormenores sobre o que se passou, visto do banco de suplentes:"O Ronaldo partiu o John ao meio naquela primeira parte. Lembro-me do treinador gritar, 'John, achas que há alguma hipótese de apertares mais com ele?', e do John responder, 'isso é mais fácil de dizer do que fazer!'"Mas Lynch teve depois de entrar em campo depois para assumir as funções que O'Shea estava a desempenhar: "O Ronaldo metia-me medo. Tinha de o vigiar com muito cuidado, mas ainda assim ele conseguiu meter a bola pelo meio das minhas pernas e eu tive de derrubá-lo. Eles marcaram o segundo golo no livre dessa falta. Ele jogou de forma intratável nessa noite."