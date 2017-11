Ousmane Dembélé está de regresso aos relvados. Quase dois meses depois da lesão no triunfo frente ao Getafe (2-1) , o Barcelona publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra o avançado a fazer corrida.Recorde-se que Dembélé lesionou-se no tendão da coxa esquerda e o regresso estava marcado para janeiro. No entanto, o médico Sakari Orava, em declarações à Cadena Ser, mostrou-se otimista e abriu a possibilidade de o francês poder jogar no clássico, frente ao Real Madrid. O encontro está agendado para o dia 23 de dezembro.

Autor: Bruno Dias