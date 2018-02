Continuar a ler

Confrontado com a hipótese de ter havido menos erros naquele jogo caso já houvesse vídeo-árbitro, Ovrebo reconheceu que sim. "Se já houvesse VAR, creio que não estaríamos aqui, nove anos depois do jogo, a falar dele. Porque algumas das minhas decisões teriam sido mudadas. Por isso, creio que é positivo para que a arbitragem seja mais justa. Sou a favor do VAR", admitiu.



Ameaças de morte

Ovrebo revelou ainda que teve de lidar com os fanáticos adeptos do Chelsea e foi obrigado a proteger familiares. "Naquela altura, sofri ameaças de morte, sim. Mas agora, já tudo foi esquecido. Até 2012, o tema esteve bastante quente. Mas creio que depois desta entrevista, algum fanático vai recordar-se de mim outra vez. Mas não tenho problemas. Tenho uma vida feliz com os meus amigos e a família em Oslo. Já assumi os meus erros e esse jogo influenciou o decorrer da minha carreira. Ainda que tenha continuado a arbitrar depois disso", explicou.

Quase nove anos depois do Chelsea-Barcelona em Stamford Bridge em que ficou na mira dos adeptos ingleses, o árbitro norueguês Tom Ovrebo assumiu, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca' que "não tinha o nível devido nesse dia" e que errou. "Não posso estar orgulhoso daquele dia. Não foi o meu melhor dia, para ser verdadeiro. Cometi vários erros nesse jogo e todo o Mundo terá opinião sobre as jogadas. Mas os jogadores e os treinadores também falham. As situações de Piqué e Eto'o foram mãos claras. No campo, julguei-as de uma forma e creio que já não é importante a minha opinião", afirmou.Hoje, aos 51 anos, Ovrebo vive em Oslo, na Noruega, e já não está ligado à arbitragem. Mas esse jogo marcou a sua carreira para sempre. "Para mim, o importante era aprender com os meus erros. Por que não expulsei Ballack? Tomei a decisão de não o fazer e ponto final. É difícil explicar por que é que em campo se tomam umas decisões e não outras. Pode ser por pressão... Mas depois do jogo, não falei com nenhum futebolista. Abandonei o campo com dignidade e fui para o balneário. Mas lembro-me que tivems de mudar de hotel e que havia muita gente a reclamar connosco. Tivemos de nos proteger naquele dia e no seguinte", revelou.

Autor: Hugo Neves