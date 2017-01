I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s — michael owen (@themichaelowen) 7 de janeiro de 2017

Michael Owen foi um dos ex-jogadores do Real Madrid que esteve, este sábado, no Santiago Bernabéu, na homenagem a Cristiano Ronaldo e, no final, aproveitou o momento para brincar com Ronaldo, o Fenómeno. Tudo por causa da forma física (ou falta dela...) do brasileiro."Pensei que estava a ficar gordo... até que vi o meu antigo companheiro Ronnie", escreveu o inglês, de 37 anos, que atuou nos merengues na temporada 2004/05.

Autor: Fábio Lima