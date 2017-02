Continuar a ler

Piatti tem vindo a treinar com normalidade, apesar de evitar qualquer contacto com a cabeça.A possível participação do avançado argentino no jogo de sábado, que se realiza no Santiago Bernabéu, em Madrid, é uma boa notícia para o treinador do Espanyol, Quique Flores, que tinha sempre escolhido Piatti para titular.O jogador tinha sofrido uma fratura do osso temporal, ao chocar contra um adversário no jogo com o Málaga, a 04 de fevereiro, e tinha ficado de fora do último jogo do Espanyol, que os catalães perderam, contra a Real Sociedad, por 2-1.