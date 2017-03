Depois de terem passado sem sucesso pelo Benfica, Urretaviscaya e Franco Jara estão em destaque ao serviço do Pachuca. Nesta madrugada, os atacantes ajudaram os mexicanos a rumarem às meias-finais da Liga dos Campeões da CONCACAF com um golo cada.Na goleada (4-0) na receção ao Deportivo Saprissa, Urreta fez o segundo golo, enquanto Jara apontou o terceiro.Depois da passagem por Portugal, onde representou o Benfica, Paços de Ferreira e V. Guimarães, Urretaviscaya (26 anos) rumou ao Peñarol em 2014/15, transferindo-se na época seguinte para o Pachuca.Quanto a Franco Jara, de 28 anos, antes de assinar pelos mexicanos atuava na Grécia, ao serviço do Olympiacos. Conta ainda com passagens pelo Benfica, San Lorenzo, Estudiantes, Granada e Arsenal de Sarandí.

Autor: Diogo Jesus