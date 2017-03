Paco Buyo crê que o Real Madrid não seria o mesmo sem Sergio Ramos. "Ele é único! É um jogador indiscutível e indispensável para o clube. É, sem dúvida, o melhor central do Mundo", assinala a Record o antigo guarda-redes, que defendeu a baliza dos merengues entre 1986 e 1997.A forma emotiva como este histórico jogador do Real Madrid fala do atual capitão é denunciadora da admiração que ele lhe suscita. "Tem um coração enorme e isso permite-lhe desequilibrar em qualquer parte do terreno. Apresenta uma facilidade enorme em marcar golos, fruto do excecional tempo de ‘entrada’ nos lances aéreos. Sabe quase sempre onde a bola vai cair e antecipa-se aos adversários", sublinha Paco Buyo, de 59 anos, finalizando: "É um jogador-chave, um verdadeiro baluarte do Real Madrid."