Uma escola de futebol da região de Valência anunciou esta segunda-feira a dispensa de um jovem jogador de 11 anos, na sequência de ameaças feitas pelo seu pai ao treinador, segundo adianta a agência noticiosa EFE. De acordo com aquela informação, na base do desentendimento esteve o facto de o pai do jovem considerar que o seu filho deveria jogar mais. Aquela atitude não agradou ao clube, que decidiu então avançar para a dispensa do jovem, isto depois de o ter afastado de forma provisória.De resto, segundo adiantou o presidente da instituição, Iván Barón, também a mãe do pequeno jogador terá efetuado ameaças, ao prometer recorrer aos tribunais, por considerar que o seu filho estava a ser alvo de maus tratos devido à sua situação no clube."É uma pena termos de aparecer na imprensa por causa de situações como esta. Queremos deixar claro que na Futbolcity temos um verdadeiro compromisso com os valores do desporto e da infância e não podemos permitir comportamentos inapropriados", justificou o clube, no seu Facebook.

Autor: Fábio Lima