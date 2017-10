Continuar a ler

"Tentaram convencê-lo a ficar, mas ele já tinha tomado a sua decisão. Chegou ao PSG para vencer a Liga dos Campeões, ele queria esse desafio e tem cinco anos para conseguir. Se o seu objetivo fosse a Bola de Ouro teria ficado no Barça", diz Neymar sénior.



Quanto ao caso com Cavani, o pai do avançado de 25 anos, desvaloriza: "A história entre Neymar e Cavani tomou medidas desproporcionais. Está tudo bem entre eles." "Tentaram convencê-lo a ficar, mas ele já tinha tomado a sua decisão. Chegou ao PSG para vencer a Liga dos Campeões, ele queria esse desafio e tem cinco anos para conseguir. Se o seu objetivo fosse a Bola de Ouro teria ficado no Barça", diz Neymar sénior.Quanto ao caso com Cavani, o pai do avançado de 25 anos, desvaloriza: "A história entre Neymar e Cavani tomou medidas desproporcionais. Está tudo bem entre eles."

A transferência de Neymar para o PSG continua na ordem do dia e desta vez foi o pai do craque quem abordou o assunto. Em entrevista ao 'Telefoot', Neymar sénior explica que o internacional brasileiro quis sair da sua zona de conforto e arriscar."Fiquei surpreendido com a sua decisão de rumar a Paris. No ano passado tivemos uma proposta do PSG, mas não se chegou a acordo. A deste ano era muito interessante. Fui eu quem hesitei até ao fim. parecia-me mais fácil ficar no Barcelona pelo conforto, mas ele preferiu arriscar", afirmou, explicando que vários jogadores do Barça tentaram fazer Neymar mudar de ideias... sem sucesso.