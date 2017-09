Pako Ayestarán é o novo treinador do Las Palmas, anunciou esta quarta-feira o 15.º classificado na liga espanhola. O técnico basco, de 54 anos, sucede a Manolo Márquez no banco dos 'canários', depois deste último ter apresentado a demissão na terça-feira.Ayestarán tem como trabalhos de destaque períodos ao comando do Santos Laguna, no México, ou no Valencia, bem como em vários clubes como adjunto do espanhol Rafa Benítez. Mas passou também pelo Benfica, onde desempenhou as funções de adjunto de Quique Flores, antes de embarcar, em 2013, numa carreira como treinador principal, nos Estudiantes Tecos, no México.O primeiro jogo do Las Palmas sob o comando do novo treinador é no domingo, em casa do Barcelona, líder de 'La Liga' e rival do Sporting na Champions - os blaugranas venceram também esta quarta-feira em Alvalade por 1-0.

Autor: Lusa