Continuar a ler

Mas há mais marcos históricos à vista. Com uma forte coesão defensiva – só sofreu dois tentos, ambos frente ao Stoke –, o United pode hoje cumprir a 6ª partida sem encaixar golos, o que igualaria o máximo do clube nesta fase da época: só visto em 1997/98. E tudo pode ser obtido contra um Palace que nunca ganhou em 8 jogos em Old Trafford para a Premier. "Viemos da Rússia na 4ª feira, cheguei a casa às 5 da manhã. O foco é recuperar atletas; para voltarmos a jogar amanhã [hoje] é preciso mentalidade forte", disse Mourinho. Já Lukaku, se marcar, iguala Andy Cole com 7 golos nas primeiras 7 rondas em época de estreia.



Técnico investigado



Ontem, o jornal espanhol ‘El Pais’ revelou que tribunal de instrução número 4 de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, intimou o técnico a comparecer a 3 de novembro, num processo em que Mourinho é acusado de defraudar o fisco espanhol em 3,3 milhões de euros. Mas há mais marcos históricos à vista. Com uma forte coesão defensiva – só sofreu dois tentos, ambos frente ao Stoke –, o United pode hoje cumprir a 6ª partida sem encaixar golos, o que igualaria o máximo do clube nesta fase da época: só visto em 1997/98. E tudo pode ser obtido contra um Palace que nunca ganhou em 8 jogos em Old Trafford para a Premier. "Viemos da Rússia na 4ª feira, cheguei a casa às 5 da manhã. O foco é recuperar atletas; para voltarmos a jogar amanhã [hoje] é preciso mentalidade forte", disse Mourinho. Já Lukaku, se marcar, iguala Andy Cole com 7 golos nas primeiras 7 rondas em época de estreia.Ontem, o jornal espanhol ‘El Pais’ revelou que tribunal de instrução número 4 de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, intimou o técnico a comparecer a 3 de novembro, num processo em que Mourinho é acusado de defraudar o fisco espanhol em 3,3 milhões de euros.

Um autêntico jogo de opostos é o que acontece hoje em Old Trafford, palco dos sonhos onde os adeptos poderão assistir à queda de mais recordes. É que o motivado Manchester United defronta o desesperado Crystal Palace, com o objetivo de chegar aos 19 pontos à 7ª jornada, de forma a igualar o melhor arranque do clube na Premier League (2011/12 e 1999/2000).Com três vitórias e nenhum golo sofrido nos duelos disputados em casa nesta época na liga, os red devils terão pela frente um adversário que perdeu todos os jogos até ao momento e... não fez qualquer golo, algo inédito na história da prova: e a lesão de Benteke (pára seis semanas) não ajuda a equipa de Hodgson. Contudo, este nunca será o melhor início de campeonato de Mourinho em Inglaterra, já que em 2005/06 venceu as primeiras nove rondas pelo Chelsea.

Autor: Diogo Jesus