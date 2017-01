Continuar a ler

Diante do penúltimo classificado, o Inter Milão, que ficou reduzido a dez aos 79 minutos devido à expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Cristian Ansaldi, sofreu e muito para somar os três pontos.Com o triunfo de hoje, os 'nerazzurri' passam a somar 39 pontos, menos nove do que a líder Juventus, e continuam a ocupar o último lugar europeu.No encontro entre clubes do meio da tabela classificativa, o Bolonha venceu em casa o Torino, com um 'bis' de Dzemaili (43 e 83 minutos), para garantir aproximar-se do nono lugar que ainda pertence à equipa de Turim.Os bolonheses têm agora 26 pontos, menos quatro do que os seus rivais de hoje, e mais um do que a Udinese, que é 12.ª, depois de ter perdido com o Empoli, graças a um golo solitário de Mchedlidze (82).Nos outros jogos da 21.ª jornada disputados esta tarde, o Génova empatou 2-2 com o Crotone e o Pescara perdeu por 3-1 em casa com o Sassuolo.