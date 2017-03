O técnico eleito pela FIFA como o 'Melhor do Mundo' em 2016 poderá ficar pouco tempo desempregado, escreve esta sexta-feira o 'Corriere dello Sport', que aponta Claudio Ranieri como o preferido do novo presidente do Palermo, Paul Baccaglini, que já confessou não ser um grande apreciador das qualidades do atual treinador, Diego López.O italiano, de 65 anos, deixou o comando técnico do Leicester a 23 de fevereiro, dez meses depois de ter conquistado o campeonato inglês, na sequência dos maus resultados que deixaram as 'raposas' a apenas um ponto acima dos lugares de despromoção da 'Premier League'. Ora, é precisamente esse o desafio que espera Ranieri, caso venha a aceitar o convite para tornar-se treinador do Palermo.

A equipa ocupa atualmente a 18.ª e antepenúltima posição da Serie A italiana, a 8 pontos da salvação, quando faltam apenas 11 jornadas para o final do campeonato. Baccaglini acredita que Ranieri tem condições para realizar o 'milagre' da permanência no principal escalão do futebol transalpino. Resta saber se terá dinheiro para pagar ao 'Melhor do Mundo' em 2016.

Autor: João Lopes