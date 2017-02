Continuar a ler

Jornada inaugural do Brasileirão 2017



Fluminense-Santos

Flamengo-Atlético Mineiro

Palmeiras-Vasco

Corinthians-Chapecoense

Cruzeiro-São Paulo

Coritiba-Atlético Goianiense

Grêmio-Botafogo

Bahia-Atlético Paranaense

Ponte Preta-Sport Recife

Com o arranque do Brasileirão 2017 agendado para o fim de semana de 13 e 14 de maio, a CBF divulgou esta segunda-feira o calendário da competição. E o campeão Palmeiras ficou a saber que vai iniciar a defesa do título frente ao Vasco da Gama, um dos grandes do Rio de Janeiro que regressa este ano à principal divisão do futebol brasileiro.Para o ex-portista Kelvin será um jogo especial, pois o extremo está agora cedido aos vascaínos depois de ter estado no Palmeiras em 2015, igualmente emprestado pelos dragões. No Vasco jogam ainda Luís Fabiano, também antigo jogador do FC Porto, e Éder Luís (ex-Benfica), além de Bruno Paulista, este cedido pelo Sporting à turma carioca. No Palmeiras alinham os veteranos Fernando Prass (ex-U. Leiria) e Alecsandro (ex-Sporting), dois antigos jogadores do... Vasco.