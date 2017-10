Ao vencer o Grémio por 3-1, o Palmeiras assumiu o 2.º lugar do Brasileirão, com 53 pontos, menos seis do que o líder Corinthians, que enfrenta o Botafogo esta segunda-feira, no fecho da 30.ª jornada. Dudu esteve em evidência ao bisar pela turma paulista.A equipa de Porto Alegre, que mexeu muito no onze a pensar no confronto de quarta-feira com do Barcelona de Guayaquil, para as meias-finais da Taça Libertadores, caiu para o 4.º posto, pois o Santos venceu o Atlético-GO e passou a somar também 53 pontos. No dérbi mineiro, o Atlético levou a melhor sobre o Cruzeiro (3-1), com um bis de Robinho. Destaque ainda para o triunfo do São Paulo sobre o Flamengo.Veja os resultados e a classificação do Brasileirão