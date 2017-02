"Temos uma situação delicada com muitos dos novos jogadores. Patrick Collot [o treinador do Lille] tinha construído algo antes da reabertura do mercado. Agora é diferente e complicado pois os reforços não falam a mesma língua. É uma barreira. Espero que tenham cursos de francês. Não somos nós que temos de falar inglês ou português", lembrou o jogador francês, de 29 anos, antes de sublinhar: "É preciso recomeçar tudo. Temos de recolocar a cabeça no lugar e precisamos que os reforços se adaptem. Por acaso até estávamos bem e agora, com os reforços, tudo mudou. Perdemos três jogos numa semana. Temos de nos unir."





Refira-se que o Lille, onde além de Xeka (ex-Sp. Braga) jogam também Rony Lopes e Eder, acabou por cair para o 17.º lugar na sequência das referidas três derrotas seguidas, tendo agora 26 pontos, apenas mais um do que Caen e quatro do que os dois últimos classificados (Bastia e Lorient).

Depois de não ter perdido qualquer jogo em janeiro, o Lille conta por derrotas os três jogos disputados em fevereiro, frente a Lorient, PSG e Angers. E, segundo o médio Julian Palmieri, o grande problema está nos seis reforços chegados na reabertura de mercado, entre eles o português Xeka - os holandeses El Ghazi e Ricardo Kishna, o brasileiro Gabriel, o paraguaio Júnior Alonso e o franco-argelino Bahlouli são os restantes.