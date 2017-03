Tem apenas 18 anos, mas está prestes a emigrar e Portugal deverá ser o seu destino. Papalele, goleador do Mindelense de Cabo Verde, tem sido observado por diversos clubes do nosso país e já tem o futuro traçado. Só falta saber mesmo qual o clube que ganhará a corrida pela mais recente pérola africana.O jovem avançado cumpre a primeira temporada como sénior e pegou logo de estaca no tetracampeão de Cabo Verde. Nos sete primeiros jogos oficiais, Papalelé marcou em todos e já leva oito golos. Hélio Silva, como está registado, também já foi observado por um clube da 1.ª Liga francesa.

Autor: Tiago Ribeiro