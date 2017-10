Continuar a ler

Mas para concretizar a contratação de Alli, o Barcelona enfrenta a inflexibilidade negocial do presidente do Tottenham, Daniel Levy, e a concorrência do Real Madrid, o que pode levar a que sejam necessários cerca de 150 milhões de euros para fechar o negócio.



De acordo com o jornal inglês 'The Telegraph', o clube londrino pretende estabelecer um acordo de renovação de contrato com o futebolista de 21 anos que nesta altura ganha anualmente 2,7 milhões de euros, passando o salário para os 4,3 milhões. Mas para concretizar a contratação de Alli, o Barcelona enfrenta a inflexibilidade negocial do presidente do Tottenham, Daniel Levy, e a concorrência do Real Madrid, o que pode levar a que sejam necessários cerca de 150 milhões de euros para fechar o negócio.

O Barcelona continua interessado em contratar Philippe Coutinho mas as dificuldades colocadas pelo Liverpool na negociações que tiveram lugar até ao encerramento do mercado a 31 de agosto levaram os dirigentes dos blaugrana a avaliar alternativas ao brasileiro. E Dele Alli, do Tottenham, é a mais credível, segundo o 'Sport'.O jornal catalão revela que os desempenhos do médio-centro estão a ser acompanhados de perto pelo próprio diretor-deportivo José Segura, com o Barcelona a apreciar a polivalência do internacional inglês que na seleção do seu país e nos spurs tem conseguido assinalável sucesso no apoio ao ponta-de-lança, o compariota Harry Kane.