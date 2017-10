Com o contrato a terminar em junho de 2018, o médio poderá representar um bom negócio para os red devils e também para o Barcelona, que procura um futebolista capaz de se integrar facilmente no clube - e, sobretudo, no estilo de jogo implementado pelo treinador Ernesto Valverde -, para alternar com Iniesta.





Herrera, 28 anos, transferiu-se do Athletic Bilbao para o Manchester United no verão de 2014, somando 132 jogos, 15 golos e 22 assistências em todas as competições. O seu valor de mercado ronda os 30 milhões de euros.

O jornal 'The Sun' escreve este sábado que o Barcelona se prepara para apresentar uma proposta ao Manchester United por Ander Herrera, futebolista que é visto pelos blaurana como uma boa solução para suceder a Andrés Iniesta.Herrera tem vindo a ser pouco utilizado ao contrário do que sucedeu na passada temporada, mas José Mourinho não teve outra recurso a não ser a inclusão do internacional espanhol no onze dos últimos dois jogos (Liverpool e Benfica) face às lesões de Paul Pogba e Marouane Fellaini.