1 vs 1 at the training. Contente por defrontar 1 dos defesas mas difíceis de ultrapassar do mundo meu mano "Coentran" Uma foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Fev 2, 2017 às 8:01 PST

Cristiano Ronaldo e Fábio Coentrão são praticamente inseparáveis no dia a dia do Real Madrid e esta quinta-feira, através das redes sociais, o número 7 merengue aproveitou para partilhar um momento do treino do clube e, na descrição, apelidou o ex-Benfica como um dos "defesas mais difíceis de ultrapassar do mundo".

Autor: Fábio Lima