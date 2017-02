Lisandro López "converte" balneário encarnado ao mate

Habitualmente consumido pelos jogadores sul-americanos que atuam em Portugal (ver vídeo abaixo), o mate provocou um resultado positivo num controlo antidoping efetuado no Paraguai. Julio César Cáceres, veterano defesa do Guaraní, foi o jogador 'apanhado' no controlo, efetuado a 5 de agosto de 2016, depois da derrota da sua equipa diante do Sol de América.Em causa, segundo os dados revelados, estavam as ervas medicinais que a infusão em causa continha e que, no controlo, acabaram por ser analisadas como uma substância proibida (a octopamina). Em face desta situação, o jogador foi suspenso de forma preventiva, aguardando a decisão das autoridades, que o podem suspender por um período entre seis meses e dois anos.

Autor: Fábio Lima