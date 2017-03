O paraguaio Julio César Cáceres, veterano defesa do Guaraní, foi suspenso esta terça-feira por quatro anos, devido a um controlo antidoping positivo realizado no ano passado (a 5 de agosto de 2016) e por, posteriormente, se ter recusado a fazer a contra análise. Até aqui nada de novo... O insólito surge depois.Tudo porque o controlo efetuado ao jogador de 37 anos acusou octopamina, uma substância proibida que o jogador terá consumido enquanto bebia o tradicional mate . Foi essa pelo menos a justificação apresentada pelo jogador, que acabou por não convencer os elementos da autoridade antidopagem, que aplicaram dois anos por cada violação do regulamento (primeiro pelo positivo e depois pela nega em fazer a contra-análise).Um sério aviso para todos os jogadores sul-americanos que por cá têm o vício de consumir o mate...

Autor: Fábio Lima